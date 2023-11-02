«Это просто смешно». Джейсон Тейтум выразил восхищение перформансом Леброна Джеймса

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выразил восхищение звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«То, что делает Леброн, просто невероятно, лол», — написал Тейтум в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 130:125 ОТ.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс завершил эту встречу с 35 очками и 12 подборами. Бигмен Энтони Дэвис набрал 27 очков и сделал 10 подборов. Д'Анджело Расселл отметился 27 очками и шестью передачами. В предыдущий раз «Лейкерс» выигрывали у «Клипперс» ещё в 2020 году.