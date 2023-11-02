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Расселл Уэстбрук рассказал, что ждёт «Клипперс» после прихода Джеймса Хардена

Расселл Уэстбрук рассказал, что ждёт «Клипперс» после прихода Джеймса Хардена
Расселл Уэстбрук
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал о том, что команде предстоит процесс становления после того как в клуб из Калифорнии обменяли Джеймса Хардена, ранее выступавшего за «Филадельфию Сиксерс».

«Это будет длительный процесс. У меня нет ответа, я не предсказываю будущее. Не знаю, что произойдёт. Но это будет небыстрый процесс. Юудут взлёты и падения, хорошие игры и плохие. Это не сработает быстро, но в итоге у нас всё будет в полном порядке», – приводит слова Уэстбрука The Sporting Tribune.

Напомним, «Филадельфия» обменяла Хардена в «Клипперс». В результате обмена «Сиксерс» получили Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина и несколько пиков. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

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