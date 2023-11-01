Талант вне времени. Звёзды современной НБА, которые вписались бы в эпоху 90-х

В большинстве видов спорта принято считать, что с каждым поколением спортсменов игра становится только лучше. Молодёжь учится на примере ветеранов, привносит что-то своё и со временем эволюционирует в нечто большее и превосходное. А вот в мире баскетбола до сих пор бытует мнение, что 30 лет назад НБА была куда сильнее, чем на сегодняшний день.

Действительно, это был совершенно другой баскетбол — совершенно другая лига. В среднем команды имели по 93,77 владения за 48 минут против 99,48 в 2020-х. То есть матчи проходили в куда более медленном темпе – в основном благодаря существовавшим тогда правилам. Разрешённый хэнд-чекинг (когда защитник рукой преграждает продвижение оппонента), полный запрет на зонную защиту, который вынуждал игроков обороняться один на один без расчёта на подстраховку. Броски со средней ценились больше, чем теперь, а трёхочковые — куда меньше.

И кому-то из современных игроков такая игра подошла бы даже больше, нежели современная. В этой статье «Чемпионат» расскажет о пяти звёздных игроках, кто мог бы во всей красе проявить себя в НБА 90-х годов.

Демар Дерозан

Демар Дерозан Фото: Michael Reaves/Getty Images

Так уж получилось, что в 90-е очки было принято набирать либо из «краски», либо со средней дистанции. И даже у самых выдающихся и результативных игроков процент реализации трёхочковых откровенно хромал — тут самым очевидным примером, пожалуй, будет Майкл Джордан. По карьере у него было более 50% реализации со средней, несмотря на высокий объём, и всего 32,7% из-за дуги при 1,7 попытки.

У Дерозана ситуация обстоит похожим образом. На протяжении последних лет он реализовывал примерно 47% своих бросков с «мид-рэндж», имея при этом скромные 29,1% из-за дуги. Для эпохи 90-х это было нормальной тенденцией, чего не скажешь о современной НБА.

Но джампер со средней, работа ног, да и в целом более олдскульный стиль игры в нападении предполагают, что Демар куда лучше вписался бы в лигу в последнем десятилетии XX века. Не лучшая игра в защите определённо сказалась бы на его полезности и общем уровне достижений, но с точки зрения нападения он наверняка был бы одним из лучших на своей позиции.

Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Расселл Уэсбтрук — один из самых атлетичных разыгрывающих в НБА. И в 90-е его физические кондиции в сочетании с ненадобностью бросать трёхочковые могли бы принести Рассу куда больший успех, чем в наши дни.

Да, в отличие от того же Дерозана, он не является элитным исполнителем со средней, хотя имел такой потенциал во времена выступления за «Оклахому». Это сейчас, после долгих лет злословия в прессе он потерял всякую уверенность и просто боится бросать. К тому же именно в «Тандер» Рассел показал, что может творить чудеса на площадке в условиях некачественного спейсинга, который также является отличительной чертой предыдущих баскетбольных эпох.

Помимо прочего, Уэстбрук был бы сильнее большинства защитников в 90-х и точно мог бы выдержать плотный физический контакт, в то время как в нынешних условиях он не может утилизировать это преимущество на 100%. Да, ему было бы тяжелее проходить под кольцо через забитую «краску». Но Расс — взрывной, агрессивный и бесстрашный, а его пулл-ап остаётся серьёзным оружием в нападении, что однозначно позволило бы ему доминировать.

Никола Йокич

Никола Йокич Фото: Justin Tafoya/Getty Images

В наши дни Николу Йокича частенько упрекают в том, что он медленный и не особо атлетичный. И хотя ни то, ни другое не является для него существенной проблемой, в 90-е, когда общий темп игры был заметно ниже, это считалось бы нормой. Более того, в то время серб наверняка был бы ещё больше и сильнее, нежели на данный момент, чтобы доминировать на подборе.

Но что помогло бы ему по-настоящему выделиться на фоне других «больших», так это способность набирать очки с любой дистанции и, конечно же, выдающиеся плеймейкерские навыки в сочетании с высоким баскетбольным IQ и видением площадки.

Йокич никогда не был (и, наверное, не будет) качественным рим-протектором, так как не обладает достаточными скоростью и вертикальным прыжком, но на чужой половине площадки он был бы — да и есть — просто невероятен.

Кевин Дюрант

Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

Учитывая рост в 210 см, что в 90-е, что в наши дни поджарого Дюранта наверняка бы ошибочно ставили на позицию центрового. По слухам, именно по этой причине он с самого начала своей карьеры приукрашивал собственные габариты в меньшую сторону, чтобы его не пытались заигрывать на позиции пятого номера.

Но представим, что Кей Ди выступал бы в привычной роли винга 30 лет назад. Его было бы просто не остановить! В условиях игры один на один в защите он был бы слишком высоким для других вингов и слишком быстрым для «больших». Его красивейший джампер со средней пришёлся бы к месту, да и в целом Дюрант оставался бы невероятной атакующей угрозой с таким-то набором навыков.

Его слабой стороной, пожалуй, были бы игра в защите и устойчивость к физическому контакту. Но взглянем, например, на условного Реджи Миллера. Он был ненамного ниже Дюранта (201 см) и при этом весил аж на 25 кг меньше, что не мешало ему противостоять тому же «Чикаго» в 90-х.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Когда 18-летний Леброн приходил в лигу, вышеупомянутый «хэнд-чекинг» был только-только запрещён. Но это ещё не значит, что ему повезло и не довелось застать отголосков той невероятной защиты 90-х. Это соперникам Леброна повезло, что он не мог использовать эту тактику против них. Иначе он мог бы добавить в собственную копилку и несколько наград DPOY.

В целом довольно легко сказать, что самый физически одарённый винг в истории НБА отлично вписался бы в более «физическую» эпоху. Его габариты, атлетизм и баскетбольный IQ позволили бы приспособиться к любой эре. Он был бы таким Мэджиком Джонсоном в теле Карла Мэлоуна, что даже на бумаге звучит как сумасшедшее сочетание.

К тому же если бы Леброн играл в эру, когда не существовало зонной защиты, а сдваивания были чем-то из ряда вон выходящим, то также был бы неудержим в нападении. Да, он не обладает стабильным броском со средней и имел бы куда меньше пространства в «краске», но это ещё не значит, что Джеймс не потягался бы с Майклом Джорданом за звание самого результативного игрока.