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Шэмс Чарания: Девин Букер вернётся в строй в сегодняшнем матче с «Сан-Антонио»

Шэмс Чарания: Девин Букер вернётся в строй в сегодняшнем матче с «Сан-Антонио»
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер примет участие в сегодняшнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Звезда «Санз» Девин Букер (голеностоп) вернётся в строй в сегодняшнем матче с «Сан-Антонио Спёрс», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Отметим, что 27-летний баскетболист принял участие лишь в одном матче регулярного чемпионата, а затем пропустил следующие три. Другой атакующий защитник Брэдли Бил продолжает пропускать встречи из-за проблем со спиной.

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер, Окоги, Аллен, Нуркич, Дюрант
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Сохан, Коллинс, Васселл
Кто победит в основное время?
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