Шэмс Чарания: Девин Букер вернётся в строй в сегодняшнем матче с «Сан-Антонио»

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер примет участие в сегодняшнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс».

«Звезда «Санз» Девин Букер (голеностоп) вернётся в строй в сегодняшнем матче с «Сан-Антонио Спёрс», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Отметим, что 27-летний баскетболист принял участие лишь в одном матче регулярного чемпионата, а затем пропустил следующие три. Другой атакующий защитник Брэдли Бил продолжает пропускать встречи из-за проблем со спиной.