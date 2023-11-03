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Джеймс Харден — о переходе в «Клипперс»: я не системный игрок, я и есть система

Джеймс Харден — о переходе в «Клипперс»: я не системный игрок, я и есть система
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Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден высказался о переходе в команду и своей роли в ней.

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«Я думаю об игре и являюсь творцом на площадке. Мне нужен кто-то, кто доверяет мне, кто верит в меня, кто понимает меня, что я не системный игрок. Я и есть система», приводит слова Хардена Clutch Points.

31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». По её итогу «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клиперс» перешёл Харден, Пи Джей Такер и Филил Петрушев.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА Харден сыграл 58 матчей, набрал 1216 очков, сделал 354 подбора и 618 результативных передач.

Ближайший матч «Клипперс» проведёт 7 ноября с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
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