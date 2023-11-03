Кендрик Перкинс оценил возможность возвращения Джимми Батлера в «Филадельфию»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался о потенциальном возвращении лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера в «Филадельфию Сиксерс», за которую он выступал до перехода в «Майами».

«А как насчёт Джимми Батлера? «Майами» переживает непростые времена. Мы не знаем, каким будет «Майами». Они упустили Брэдли Била, они упустили Дэмьена Лилларда», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 88 матчах, в которых в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи.

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Встреча Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера перед матчем: