Эмбиид отреагировал на громкие высказывания Хардена о «Сиксерс» после ухода в «Клипперс»

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на резонансные комментарии разыгрывающего Джеймса Хардена на пресс-конференции «Лос-Анджелес Клипперс». Ранее Харден перешёл в «Клипперс» в рамках обмена, который команда провела с «Филадельфией». Вскоре после этого Джеймс заявил, что находился фактически на поводке и что ему «нужен кто-то, кто верит в него и понимает, что он не системный игрок, а он сам – система».

«Мне кажется, мы отдавали ему мяч при каждом владении, ведь он действительно хорош. Он потрясающий игрок. Мы действительно делились с ним мячом, и он делал своё дело. Думаю, что у него многое получалось», — сказал Эмбиид на пресс-конференции.

Появление Джеймса Хардена в раздевалке «Клипперс»: