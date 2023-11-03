Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид отреагировал на громкие высказывания Хардена о «Сиксерс» после ухода в «Клипперс»

Эмбиид отреагировал на громкие высказывания Хардена о «Сиксерс» после ухода в «Клипперс»
Комментарии

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на резонансные комментарии разыгрывающего Джеймса Хардена на пресс-конференции «Лос-Анджелес Клипперс». Ранее Харден перешёл в «Клипперс» в рамках обмена, который команда провела с «Филадельфией». Вскоре после этого Джеймс заявил, что находился фактически на поводке и что ему «нужен кто-то, кто верит в него и понимает, что он не системный игрок, а он сам – система».

«Мне кажется, мы отдавали ему мяч при каждом владении, ведь он действительно хорош. Он потрясающий игрок. Мы действительно делились с ним мячом, и он делал своё дело. Думаю, что у него многое получалось», — сказал Эмбиид на пресс-конференции.

Появление Джеймса Хардена в раздевалке «Клипперс»:

Материалы по теме
Джеймс Харден — о переходе в «Клипперс»: я не системный игрок, я и есть система
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android