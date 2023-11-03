«Он невероятный талант». Девин Букер — о центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер рассказал, что думает о первом номере драфта 2023 года, центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Он невероятный талант. Сейчас просто пытаемся понять, что он из себя представляет, потому что мы никогда не видели его раньше. Мы играли против него в начале сезона, и, надеюсь, в следующий раз, когда мы будем играть против «Спёрс», мы внесём некоторые коррективы в игру, чтобы сделать её более жёсткой. Но у него есть преимущество в росте. С 222 сантиметрами можно бросать практически через любого соперника. Необходимо искать способы, как усложнить ему жизнь на паркете», – приводит слова Букера ESPN.

Напомним, баскетболисты «Спёрс» два раза подряд обыграли «Финикс» со счётом 115:114 и 132:121 соответственно. При этом в последней игре Вембаняьма собрал дабл-дабл: 38 очков и 10 подборов.