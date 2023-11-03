Бывший игрок «Филадельфии» Ник Стаускас поделился забавной историей о «процессе»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ник Стаускас, который в сезоне-2015/2016 выступал за «Филадельфию Сиксерс», рассказал о забавном моменте, связанном с «процессом».

«Однажды мы заходим в раздевалку, и в ней висит огромный баннер с надписью: «Поздравляем «Филадельфию Сиксерс» в сезоне-2015/2016 с худшим результатом в истории НБА». Там было написано 9-73, так что, по сути, предполагалось, что мы проиграем остальные наши игры. Тогда под баннером были просто имена всех сотрудников организации», – сказал Стаускас в эфире шоу Джона Кинкейда.

Напомним, бывший генеральный менеджер «Филадельфии» Сэм Хинки однажды заявил: «Верь в процесс». После чего «Сиксерс» начали ассоциировать с этой фразой.

Отметим, что «Филадельфия» завершила сезон-2015/2016 с показателями в 10 побед при 72 поражениях, что является вторым худшим результатом в истории НБА.