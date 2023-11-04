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«Милуоки» переиграл «Никс» на старте Кубка НБА, несмотря на 45 очков от Брансона

Сегодня, 4 ноября, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Милуоки Бакс» и «Нью-Йорк Никс». Победу одержали хозяева со счётом 110:105.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон. Он отметился 45 очками, пятью подборами и четырьмя результативными передачами. Тяжёлый форвард Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл: 16 очков и 12 подборов, но смог попасть лишь 5 из 20 бросков с игры.

Разыгрывающий «Бакс» Дэмьен Лиллард набрал 30 очков и четыре ассиста. Греческий форвард Яннис Адетокунбо набрал 22 очка, восемь подборов и шесть передач.

Игра пойдёт в зачёт внутрисезонного турнира НБА. Обе команды играют в группе B вместе с «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс» и «Шарлотт Хорнетс».