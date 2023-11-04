«Голден Стэйт» переиграли «Оклахому», Карри набрал 28 очков

Сегодня, 4 ноября, в Оклахома-Сити (США) на арене «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали гости со счётом 141:139.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник Лу Дорт. В его активе сегодня 29 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Чет Холмгрен отметился 24 очками, восемью подборами и пятью результативными передачами.

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 28 очков, восемь подборов и семь ассистов.

Матч также проходил в рамках внутрисезонного турнира НБА. Обе команды выступают в группе C вместе с «Миннесотой Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс».