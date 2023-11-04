Дрэймонд Грин оценил нововведение НБА — внутрисезонный турнир

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о старте внутрисезонного турнира в НБА, в первом матче которого «воины» обыграли «Оклахома Сити-Тандер» со счётом 141:139.

«Внутрисезонный турнир напомнил о плей-офф. Было интересно участвовать в таком матче. Уровень интенсивность был запредельным. Чувствовалось, что соперники выкладываются на полную.

Стоит похвалить НБА за проделанную работу. Лига сделала такое шоу в ноябре, когда деньки бывают не самые весёлые, но такие игры, как эту, можно смело оценить по достоинству. Это было здорово», — приводит слова Грина ESPN.

Во внутрисезонном турнире НБА команды борются за отдельный трофей и призовой фонд, который будет распределён в зависимости от их итогового положения. Так, каждый баскетболист в составе команды-победителя получит по $ 500 тыс.