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Дрэймонд Грин оценил нововведение НБА — внутрисезонный турнир

Дрэймонд Грин оценил нововведение НБА — внутрисезонный турнир
Дрэймонд Грин
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о старте внутрисезонного турнира в НБА, в первом матче которого «воины» обыграли «Оклахома Сити-Тандер» со счётом 141:139.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Внутрисезонный турнир напомнил о плей-офф. Было интересно участвовать в таком матче. Уровень интенсивность был запредельным. Чувствовалось, что соперники выкладываются на полную.

Стоит похвалить НБА за проделанную работу. Лига сделала такое шоу в ноябре, когда деньки бывают не самые весёлые, но такие игры, как эту, можно смело оценить по достоинству. Это было здорово», — приводит слова Грина ESPN.

Во внутрисезонном турнире НБА команды борются за отдельный трофей и призовой фонд, который будет распределён в зависимости от их итогового положения. Так, каждый баскетболист в составе команды-победителя получит по $ 500 тыс.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 141
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 29, Холмгрен - 24, Гидди - 18, Уильямс - 18, Джо - 16, Уоллес - 13, Уиггинс - 7, Уильямс - 6, Мицич - 5, Дженг - 3, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Сарр
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Шарич - 20, Куминга - 19, Томпсон - 18, Уиггинс - 17, Грин - 15, Пэйтон II - 9, Муди - 8, Луни - 4, Пол - 1, Джозеф, Гаруба, Робинсон
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