Джоэл Эмбиид желает встретиться с Харденом в финале НБА после обмена Джеймса в «Клипперс»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением об обмене разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я рад, что ситуация разрешилась, и я рад прежде всего за него. Он хотел, чтобы это произошло. Это часть бизнеса. Я рад за него. Я надеюсь, что ему представится шанс добиться успеха, заработать много денег, играть в хороший баскетбол и иметь способ побеждать. Надеюсь, что мы встретимся в финале НБА, только мы там выиграем, а не проиграем. Но я рад за него. Он получил то, что хотел», — приводит слова Эмбиида Hoopswire.

Напомним, по итогам обмена «Филадельфия» получила форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.