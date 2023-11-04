«Харден уже не тот». Журналист The Athletic Амик – об обмене Джеймса в «Клипперс»

Обозреватель The Athletic и журналист Сэм Амик поделился мнением об обмене Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс» из «Филадельфии Сиксерс».

«Честно говоря, я не знаю, подходит ли Джеймс Харден какой-либо команде в лиге. И я не знаю, каким будет его подход. Может быть, это сработает, когда в «Клипперс» получит травму Кавай Леонард, и Джеймс будет играть вместо него. Но лично я, наблюдая за Джеймсом последние пару лет, не думаю, что у него такие же способности по завершению, как у Кавая. Он не так хорошо бросает мяч. Он просто уже не тот игрок. И я не думаю, что он готов сказать: «Я буду диспетчером этой команды. Он просто не готов взять на себя эту роль», – написал Сэм Амик в колонке для The Athletic.

Напомним, по итогам обмена «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.