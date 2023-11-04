Стивен Керр комплиментарно высказался о прогрессе «Оклахома-Сити»

Тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Керр, чья команда накануне играла против конкурентов по Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер», отметил прогресс соперников и дал понять, что ожидает от этой команды успехов. Отметим, что игра закончилась крайне результативно, команде Керра удалось одержать победу со счётом 141:139.

«Эти парни возвращаются. Все могут это прочувствовать», — приводит слова Керра NBC Sports.

В матче, прошедшем накануне в «Оклахоме», выделялся форвард Чет Холмгрен, который был выбран командой под вторым номером на драфте НБА 2022 года. На счету молодого американца 24 очка, восемь подборов и пять результативных передач за почти 32 минуты на паркете.