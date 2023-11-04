Два игрока «Кавальерс» назвали паркет на стадионе «Индианы» отвратительным

Баскетбольный обозреватель Крис Федор поделился информацией об эмоциях игроков «Кливленд Кавальерс» по поводу паркете на стадионе «Индианы Пэйсерс» после очередного проигранного матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Напомним, «Кавальерс» проиграли четвёртую игру в сезоне, на этот раз «Индиане» со счётом 121:116.

«Два игрока «Кавс» использовали одно и то же слово, когда я попросил их описать их паркет в Индиане. Они сказали, что он отвратительный», — приводит слова Федора Cavs Nation.

Отметим, что на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» паркет был разнообразно разукрашен в связи с проведением внутрисезонных турниров. Ранее о неуместности красочных площадок также высказывались болельщики. Следующую игру «Кавальерс» проведут на домашнем паркете в ночь на 6 ноября против «Голден Стэйт Уорриорз».