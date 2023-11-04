«Филадельфия» обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Филадельфией Сиксерс» и «Финикс Санз». Победу со счётом 112:110 (25:24, 21:27, 30:28, 32:25) одержала «Филадельфия».

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный камерунский центровой Джоэл Эмбиид, на его счету 26 очков. Ещё 25 очков на свой счёт записал американский защитник Келли Убре. В составе «Финикса» отличился американский форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко.

В своём следующем матче, который состоится во вторник, 7 ноября, «Филадельфия Сиксерс» сыграет с «Вашингтон Уизардс», начало – в 3:00 мск. «Финикс Санз» завтра, 5 ноября, встретится с «Детройт Пистонс», начало матча – в 23:00 мск.