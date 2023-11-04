«Филадельфия» обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Филадельфией Сиксерс» и «Финикс Санз». Победу со счётом 112:110 (25:24, 21:27, 30:28, 32:25) одержала «Филадельфия».
Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный камерунский центровой Джоэл Эмбиид, на его счету 26 очков. Ещё 25 очков на свой счёт записал американский защитник Келли Убре. В составе «Финикса» отличился американский форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко.
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
112 : 100
Финикс Санз
Финикс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Убре - 25, Макси - 22, Харрис - 18, Мелтон - 8, Коркмаз - 5, Рид - 4, Спрингер - 2, Ковингтон - 2, Моррис, Мартин, Бамба, Беверли, Хаус
Финикс Санз: Дюрант - 31, Гордон - 13, Нуркич - 11, Ойбанкс - 10, Аллен - 8, Бэйтс-Диоп - 8, Гудвин - 6, Ватанабэ - 5, Окоги - 4, Мету - 2, Литтл - 2, Бол, Азубуике, Ли
В своём следующем матче, который состоится во вторник, 7 ноября, «Филадельфия Сиксерс» сыграет с «Вашингтон Уизардс», начало – в 3:00 мск. «Финикс Санз» завтра, 5 ноября, встретится с «Детройт Пистонс», начало матча – в 23:00 мск.
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