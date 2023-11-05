Новичок «Лейкерс» объяснил, в чём заключается «эффект Леброна»

Разыгрывающий Гэйб Винсент, присоединившийся к «Лос-Анджелес Лейкерс» летом 2023 года, рассказал об ощущениях от игры за новую команду и объяснил, как присутствие звёздного игрока Леброна Джеймса влияет на атмосферу вокруг коллектива.

«Всё совсем иначе. Неважно, где вы находитесь, имя «Лейкерс» накладывает груз ответственности. Вдобавок присутствует эффект Леброна. Нельзя говорить о команде, не говоря о нём. Очень много внимания, много глаз смотрят на тебя. Я бы не сказал, хорошо это или плохо, это по-другому», — приводит слова Винсента Fadeaway World со ссылкой на South Florida Sun Sentinel.

Отметим, что сегодня, 5 ноября, «Лейкерс» предстоит провести очередную игру регулярного сезона НБА, в соперниках — «Орландо Мэджик».