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Новичок «Лейкерс» объяснил, в чём заключается «эффект Леброна»

Новичок «Лейкерс» объяснил, в чём заключается «эффект Леброна»
LeBron James
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Разыгрывающий Гэйб Винсент, присоединившийся к «Лос-Анджелес Лейкерс» летом 2023 года, рассказал об ощущениях от игры за новую команду и объяснил, как присутствие звёздного игрока Леброна Джеймса влияет на атмосферу вокруг коллектива.

«Всё совсем иначе. Неважно, где вы находитесь, имя «Лейкерс» накладывает груз ответственности. Вдобавок присутствует эффект Леброна. Нельзя говорить о команде, не говоря о нём. Очень много внимания, много глаз смотрят на тебя. Я бы не сказал, хорошо это или плохо, это по-другому», — приводит слова Винсента Fadeaway World со ссылкой на South Florida Sun Sentinel.

Отметим, что сегодня, 5 ноября, «Лейкерс» предстоит провести очередную игру регулярного сезона НБА, в соперниках — «Орландо Мэджик».

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НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
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