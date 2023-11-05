Центровой «Орландо» Картер пропустит не меньше трёх недель из-за травмы
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Центровой «Орландо Мэджик» Уэнделл Картер выбыл из строя минимум на три недели из-за перелома пальца, сообщает ESPN. Ему предстоит операция, а затем игрок пройдёт повторное обследование.
Картер упал на левую руку, повредив третью пястную кость в попытке забрать подбор на последних секундах матча с «Ютой Джаз» (115:113) в ночь на 3 ноября мск.
24-летний Картер проводит свой шестой сезон в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате он в среднем набирал 9,4 очка и делал 8,6 подбора.
«Мэджик» заменили Картера на грузина Гогу Битадзе в стартовом составе идущего сейчас матча с «Лос-Анджелес Лейкерс». В этой игре у «Орландо» также отсутствуют защитники Маркелл Фульц (травма колена) и Гэри Харриса (травма паха).
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
3-я четверть
84 : 70
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Блэк, Айзек, Хьюстан, Океке, Саггс, Банкеро, Инглс, Ховард, Вагнер, Вагнер, Скофилд, Битадзе, Энтони
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Каслтон, Ривз, Фадж, Льюис, Джеймс, Вуд, Ходж
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