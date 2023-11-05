«Денвер» разгромил «Чикаго», Николе Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла

Сегодня, 5 ноября, в Денвере (США) на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Чикаго Буллз». Победу одержали хозяева со счётом 123:101.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Ему почти удалось оформить трипл-дабл: 28 очков, 16 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде Майкл Портер отметился 27 очками и шестью подборами. Форвард Аарон Гордон оформил дабл-дабл: 15 очков и 12 подборов.

В составе «Чикаго» стоит отметить черногорского центрового Николу Вучевича. Сегодня на его счету 19 очков и семь подборов. Таким образом, команда из Колорадо выиграла свой шестой матч из семи на старте сезона.