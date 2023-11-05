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Все результаты игрового дня НБА 5 ноября

Все результаты игрового дня НБА 5 ноября
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Сегодня, 5 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Филадельфия Сиксерс» — «Финикс Санз» — 112:100.
«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:101.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс» — 105:123.
«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 124:125.
«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 107:89.
«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 114:124.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 123:95.
«Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 123:101.

Среди ярких индивидуальных перформансов дня стоит отметить разыгрывающего «Пэйсерс» Тайриза Халибёртона. Сегодня в его активе 43 очка и 12 результативных передач. Центровой «Наггетс» Никола Йокич остановился в шаге от трипл-дабла: 28 очков, 16 подборов и девять ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
112 : 100
Финикс Санз
Финикс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Убре - 25, Макси - 22, Харрис - 18, Мелтон - 8, Коркмаз - 5, Рид - 4, Спрингер - 2, Ковингтон - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Беверли, Хаус
Финикс Санз: Дюрант - 31, Гордон - 13, Нуркич - 11, Ойбанкс - 10, Аллен - 8, Бэйтс-Диоп - 8, Гудвин - 6, Ватанабэ - 5, Окоги - 4, Мету - 2, Литтл - 2, Бол, Азубуике, Ли
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Вагнер - 26, Банкеро - 25, Энтони - 14, Вагнер - 13, Блэк - 11, Битадзе - 10, Саггс - 9, Инглс - 7, Скофилд - 5, Айзек, Хьюстан, Океке, Ховард
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 24, Ривз - 20, Расселл - 11, Кристи - 6, Вуд - 6, Реддиш - 2, Хэйс - 2, Каслтон - 2, Фадж, Льюис, Ходж
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
105 : 123
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Ингрэм - 16, Хоукинс - 15, Макколлум - 13, Джонс - 13, Дэниэлс - 7, Валанчюнас - 6, Нэнс - 6, Райан - 4, Льюис, Лидделл, Зеллер
Атланта Хоукс: Янг - 22, Джонсон - 21, Мюррей - 20, Капела - 17, Оконгву - 17, Бей - 12, Богданович - 10, Хантер - 4, Форрест, Миллз, Гриффин, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
124 : 125
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 43, Хилд - 19, Тёрнер - 14, Топпин - 11, Смит - 11, Матурин - 8, Нембард - 7, Браун - 7, Несмит - 4, Макконнелл, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 27, Хэйворд - 23, Розир - 22, Вашингтон - 15, Болл - 11, Ричардс - 10, Миллер - 10, Тор - 7, Бриджес, Макгауэнс, Смит, Маледон, Бэйли, Блэк, Смит
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 89
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Брукс - 26, Ванвлит - 21, Смит II - 21, Шенгюн - 15, Тэйт - 11, Грин - 10, Сэмюэлс - 2, Грин - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
Сакраменто Кингз: Монк - 18, Барнс - 13, Макги - 12, Сабонис - 11, Дуарте - 10, Мюррэй - 7, Митчелл - 7, Джонс - 5, Хаертер - 4, Форд - 2, Везенков, Эдвардс, Эллис, Лень, Петрушев
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Томас - 27, Бриджес - 19, Динвидди - 19, Финни-Смит - 14, Уокер - 13, Шарп - 11, О'Нил - 6, Смит - 5, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Уилсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 23, Порзингис - 22, Холидэй - 18, Корнет - 11, Хорфорд - 8, Бриссетт - 5, Хозер - 5, Притчард, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
123 : 95
Юта Джаз
Ньютаун
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Таунс - 25, Рид - 16, Андерсон - 12, Гобер - 11, Милтон - 8, Конли - 7, Макдэниелс - 5, Майнотт - 4, Никс - 2, Браун - 2, Маклафлин, Александер-Уолкер
Юта Джаз: Маркканен - 22, Хортон-Такер - 14, Коллинс - 14, Кларксон - 10, Джордж - 8, Агбаджи - 8, Секстон - 7, Фонтеккио - 5, Кесслер - 4, Саманич - 3, Данн, Олиник, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
123 : 101
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 27, Джексон - 16, Гордон - 15, Браун - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Гиллеспи - 5, Строутер - 3, Пикетт - 3, Уотсон - 2, Маррей - 2, Джордан - 1, Ннаджи - 1, Тайсон, Холидэй
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Дерозан - 17, Картер - 16, Лавин - 12, Уайт - 11, Крэйг - 7, Уильямс - 7, Драммонд - 5, Карузо - 3, Терри - 2, Тэйлор - 2, Филлипс, Битим
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