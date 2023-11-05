Все результаты игрового дня НБА 5 ноября

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Сегодня, 5 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Филадельфия Сиксерс» — «Финикс Санз» — 112:100.

«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:101.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс» — 105:123.

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 124:125.

«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 107:89.

«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 114:124.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 123:95.

«Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 123:101.

Среди ярких индивидуальных перформансов дня стоит отметить разыгрывающего «Пэйсерс» Тайриза Халибёртона. Сегодня в его активе 43 очка и 12 результативных передач. Центровой «Наггетс» Никола Йокич остановился в шаге от трипл-дабла: 28 очков, 16 подборов и девять ассистов.