Диллон Брукс отправил воздушный поцелуй скамейке «Сакраменто» после трёхочкового попадания

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс отправил воздушный поцелуй скамейке запасных «Сакраменто Кинз» после точного трёхочкового попадания.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Сакраменто» со счётом 107:89. Эта победа стала второй для «ракет» в регулярном чемпионате НБА. Ранее техасский коллектив проиграл в трёх матчах кряду.

Отметим, что Брукс перешёл в «Рокетс» из «Мемфис Гриззлиз» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.