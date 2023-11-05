Диллон Брукс отправил воздушный поцелуй скамейке «Сакраменто» после трёхочкового попадания
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс отправил воздушный поцелуй скамейке запасных «Сакраменто Кинз» после точного трёхочкового попадания.
Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Сакраменто» со счётом 107:89. Эта победа стала второй для «ракет» в регулярном чемпионате НБА. Ранее техасский коллектив проиграл в трёх матчах кряду.
Отметим, что Брукс перешёл в «Рокетс» из «Мемфис Гриззлиз» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 89
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Брукс - 26, Ванвлит - 21, Смит II - 21, Шенгюн - 15, Тэйт - 11, Грин - 10, Сэмюэлс - 2, Грин - 1, Холидей, Ландейл, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
Сакраменто Кингз: Монк - 18, Барнс - 13, Макги - 12, Сабонис - 11, Дуарте - 10, Мюррэй - 7, Митчелл - 7, Джонс - 5, Хаертер - 4, Форд - 2, Везенков, Эдвардс, Эллис, Лень, Петрушев
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