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Главный тренер «Денвера» Мэлоун объяснил, как сложно оставаться таким стабильным как Йокич

Главный тренер «Денвера» Мэлоун объяснил, как сложно оставаться таким стабильным как Йокич
Никола Йокич
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о том, насколько сложно отлично действовать в каждой игре, как это делает центровой команды Никола Йокич.

«Этот парень просто великолепен каждый вечер. Вы знаете, как это тяжело? Например, кто-нибудь из вас каждый день отлично справляется со своей работой? Я знаю вас, ребята. Я знаю, что это точно не так», – сказал Мэлоун на пресс-конференции после матча с «Чикаго».

Напомним, «Денвер» обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 123:101. Йокич набрал 28 очков, 16 подборов и 9 передач, баскетболисту не хватило одной результативной передачи, чтобы оформить трипл-дабл.

Отметим, что «Денвер» является действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Команда в финале обыграла «Майами Хит» со счётом 4-1. При этом Йокич стал лучшим игроком финальной серии.

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