Йокич повторил достижение Абдул-Джаббара, Чемберлена, Расселла и Адамса среди центровых

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Баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич расположился на пятом месте в списке центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые отдали больше 4000 передач.

За 602 игры в НБА Йокич отдал 4005 результативных передач, по этому показателю сербский центровой уступает лишь Элвину Адамсу (4012), Биллу Расселлу (4100), Уилту Чемберлену (4643) и лидеру списка Кариму Абдул-Джаббару (5660).

Отметим, что Йокич провёл меньше всего матчей в лиге для достижения такого результата. Николе потребовалось всего лишь 602 матча. Например, Адамсу («Финикс Санз») для достижения 4012 передач потребовалось 988 матчей, а Биллу Расселлу («Бостон Селтикс»), у которого 4100 результативных передач, – 963 матча.

28-летний Йокич в среднем делает по 6,7 результативной передачи за один матч.