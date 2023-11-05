Аврамович взял на себя ответственность за поражение «Партизана» от «Басконии» в Евролиге

Разыгрывающий сербского «Партизана» Алекса Аврамович взял на себя ответственность за поражение от испанской «Басконии» (83:84) в 6-м туре Евролиги.

«Уступили в концовке. Контролировали ход матча, а затем позволили им реализовать два трехочковых броска, и они вернулись в игру. У нас были шансы на победу.

Но для меня это были не просто плохие три минуты в концовке. Я катастрофически играл весь матч. Беру на себя всю ответственность за поражение. В этой игре я должен был проявить себя намного лучше», – приводит слова Аврамовича Mozzart Sport.

Напомним, «Партизан» занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги. Команда победила лишь в двух матчах из шести сыгранных.

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