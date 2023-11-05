Леброн Джеймс – о поражении «Лейкерс» от «Орландо»: всё не так просто

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о поражении клуба из Калифорнии от «Орландо Мэджик» со счётом 101:120 в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Мы должны попытаться разобраться в этом, потому что это становится тенденцией. Проблемы с подборами в атаке и потери множества очков преследовали нас в этом матче. Я имею в виду, что всё это не так уж просто. Трое из наших хороших игроков выбыли из-за травм, верно? Это Хачимура, Вандербилт и Принс. Я имею в виду, что их нахождение на паркете помогло бы нам, но было бы лучше, если бы мы посмотрели на себя и увидели, как нам просто стать лучше», – приводит слова Джеймса Spectrum SportNet.

Напомним, «Лос-Анджелес» с момента старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча («Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс»), а ещё в трёх уступил — «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и теперь «Орландо».