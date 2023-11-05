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Леброн Джеймс – о поражении «Лейкерс» от «Орландо»: всё не так просто

Леброн Джеймс – о поражении «Лейкерс» от «Орландо»: всё не так просто
Леброн Джеймс
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о поражении клуба из Калифорнии от «Орландо Мэджик» со счётом 101:120 в рамках регулярного чемпионата НБА.

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«Мы должны попытаться разобраться в этом, потому что это становится тенденцией. Проблемы с подборами в атаке и потери множества очков преследовали нас в этом матче. Я имею в виду, что всё это не так уж просто. Трое из наших хороших игроков выбыли из-за травм, верно? Это Хачимура, Вандербилт и Принс. Я имею в виду, что их нахождение на паркете помогло бы нам, но было бы лучше, если бы мы посмотрели на себя и увидели, как нам просто стать лучше», – приводит слова Джеймса Spectrum SportNet.

Напомним, «Лос-Анджелес» с момента старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча («Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс»), а ещё в трёх уступил — «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и теперь «Орландо».

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Вагнер - 26, Банкеро - 25, Энтони - 14, Вагнер - 13, Блэк - 11, Битадзе - 10, Саггс - 9, Инглс - 7, Скофилд - 5, Айзек, Хьюстан, Океке, Ховард
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 24, Ривз - 20, Расселл - 11, Кристи - 6, Вуд - 6, Реддиш - 2, Хэйс - 2, Каслтон - 2, Фадж, Льюис, Ходж
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