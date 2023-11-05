«Он совершенно другой». Кевин Дюрант — о Викторе Вембаньяме

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением об игре против первого номера драфта 2023 года центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Когда он прыгнул и заблокировал мяч, я подумал, что я ни за что не смогу приблизиться к этому… Я просто буду стараться играть жёстче и бороться. Либо тебе придётся фолить на нём, либо он просто забьёт свой бросок, а все его промахи зависят лишь от исполнения. Он совершенно другой, он отличается от всех. Он высокий, атлетичный, подвижный. К тому же он умеет бросать и он обладает множеством навыков», – сказал Дюрант на пресс-конференции после матча с «Сан-Антонио».

Напомним, большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.