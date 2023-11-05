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Энтони Дэвис — о матче с «Орландо»: мы постоянно роем себе яму в первой четверти

Энтони Дэвис — о матче с «Орландо»: мы постоянно роем себе яму в первой четверти
Энтони Дэвис
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о поражении от «Орландо Мэджик» со счётом 101:120 и рассказал, над чем клубу из Калифорнии предстоит провести работу.

«Если мы не хотим остаться в этой части турнирной таблицы, то в понедельник мы должны выйти на первую четверть с совершенно другим настроем. Дело даже не в мастерстве или таланте. Дело просто в подборах. В потерях, которые приводят к лёгким очкам соперника. Именно такие игры приводят к поражениям.

Мы постоянно роем себе яму в первых четвертях. Сейчас же всё должно пойти идеально», – приводит слова Дэвиса журналист Майкл Корво в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, клуб из «Лос-Анджелеса» с момента старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча (у «Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс»), а ещё в трёх уступил — «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и теперь «Орландо».

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