Брукс прокомментировал свои 26 очков в матче с «Сакраменто»

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс высказался по поводу своего удачного выступления в матче с «Сакраменто Кингз».

Напомним, канадский баскетболист набрал 26 очков.

«Я просто беру то, что даёт мне защита. Из пяти игроков стартового состава «Хьюстона» каждый может набрать 30+ очков в любом матче», — сказал Брукс после матча.

«Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Сакраменто» со счётом 107:89. Эта победа стала для «ракет» второй в регулярном чемпионате НБА. Ранее техасский коллектив проиграл три матча кряду.

Отметим, что Брукс перешёл в «Рокетс» из «Мемфис Гриззлиз» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.