Карасёв прокомментировал победу в матче с «Астаной»

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу победы в матче с «Астаной» (101:78).

«Приятно видеть, что парни вышли на игру максимально заряженными. В прошлой встрече отдали концовку «Парме», когда должны были выигрывать. Сегодня были урезаны в ротации, но сложился тот пазл, который позволил добиться результата. Мы почти полностью контролировали ход встречи, был небольшой отрезок во второй четверти, когда сбавили, но разница была уже достаточно велика. В остальном – я доволен игрой. Такая победа должна вселить уверенность в ребят – что они способны выигрывать. И, когда они выполняют то, что от них требуют, ничего невозможного нет», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Благодаря этой победе МБА вышла на 10-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды три победы при пяти поражениях. «Астана» идёт 12-й — две победы и шесть поражений.