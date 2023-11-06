Ануноби сравнял счёт за 1,2 секунды до конца основного времени в матче с «Сан-Антонио»

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:116 ОТ.

За семь секунд до конца основного времени разыгрывающий «Торонто» Деннис Шрёдер при счёте 108:110 в пользу хозяев промахнулся из-за дуги, после чего Ануноби совершил подбор в нападении и добавил два очка, сделав счёт равным. До конца основного времени оставалось 1,2 секунды.

Видео можно посмотреть на канале NBA Europe в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

26-летний Ануноби в общей сложности провёл на площадке 24 минуты, набрав суммарно 24 очка (8 из 16 с игры, где 7 из 13 — трёхочковые), семь подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+8».