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Ануноби сравнял счёт за 1,2 секунды до конца основного времени в матче с «Сан-Антонио»

Ануноби сравнял счёт за 1,2 секунды до конца основного времени в матче с «Сан-Антонио»
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Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:116 ОТ.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За семь секунд до конца основного времени разыгрывающий «Торонто» Деннис Шрёдер при счёте 108:110 в пользу хозяев промахнулся из-за дуги, после чего Ануноби совершил подбор в нападении и добавил два очка, сделав счёт равным. До конца основного времени оставалось 1,2 секунды.

Видео можно посмотреть на канале NBA Europe в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

26-летний Ануноби в общей сложности провёл на площадке 24 минуты, набрав суммарно 24 очка (8 из 16 с игры, где 7 из 13 — трёхочковые), семь подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+8».

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 26, Коллинс - 21, Вембаньяма - 20, Брэнэм - 16, Макдермотт - 12, Осман - 7, Джонс - 6, Сохан - 4, Бэсси - 2, Шампани - 2, Грэм, Уэсли, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Торонто Рэпторс: Барнс - 30, Ануноби - 24, Шрёдер - 24, Пёлтль - 16, Трент-мл. - 10, Сиакам - 8, Портер - 6, Флинн - 5, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Буше
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