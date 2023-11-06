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Ламело Болл повторил клубное достижение Бэрона Дэвиса 21-летней давности

Ламело Болл повторил клубное достижение Бэрона Дэвиса 21-летней давности
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Разыгрывающий, лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда уступила со счетом 118:124.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Болл в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 30 очков (11 из 23 с игры, 5 из 10 — трёхочковые), 13 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» 22-летнего баскетболиста составил «+1».

Примечательно, что Болл таким образом стал первым игроком клуба с 2002 года, оформившим 30-очковый трипл-дабл. Ранее это удавалось Бэрону Дэвису, который выступал за «Хорнетс» на протяжении шести сезонов (Шарлотт и Нью-Орлеан — по три каждый).

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
124 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Уильямс - 18, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 16, Лайвли - 15, Харди - 14, Пауэлл - 10, Грин - 7, Экзам - 3, Проспер, Холмс, Карри, Джонс, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Хэйворд - 20, Вашингтон - 20, Уильямс - 19, Ричардс - 12, Маледон - 9, Миллер - 7, Макгауэнс - 1, Смит, Бэйли, Блэк, Смит, Тор
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