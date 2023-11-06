Ламело Болл повторил клубное достижение Бэрона Дэвиса 21-летней давности

Разыгрывающий, лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда уступила со счетом 118:124.

Болл в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 30 очков (11 из 23 с игры, 5 из 10 — трёхочковые), 13 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» 22-летнего баскетболиста составил «+1».

Примечательно, что Болл таким образом стал первым игроком клуба с 2002 года, оформившим 30-очковый трипл-дабл. Ранее это удавалось Бэрону Дэвису, который выступал за «Хорнетс» на протяжении шести сезонов (Шарлотт и Нью-Орлеан — по три каждый).