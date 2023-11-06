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«Даллас» переиграл «Шарлотт», Луке Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Победу одержали хозяева со счётом 124:118.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал разыгрывающий Лука Дончича, которому не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла. На его счету 23 очка и 12 подборов. Разыгрывающий Кайри Ирвинг добавил 18 очков, а также 10 передач.

В составе «Шарлотт» 30-очковым трипл-даблом отметился разыгрывающий Ламело Болл: 30 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. По 20 очков набрали тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон и лёгкий форвард Гордон Хэйворд.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.