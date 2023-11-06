Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» переиграл «Шарлотт», Луке Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла

«Даллас» переиграл «Шарлотт», Луке Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла
Аудио-версия:
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Победу одержали хозяева со счётом 124:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
124 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Уильямс - 18, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 16, Лайвли - 15, Харди - 14, Пауэлл - 10, Грин - 7, Экзам - 3, Проспер, Холмс, Карри, Джонс, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Хэйворд - 20, Вашингтон - 20, Уильямс - 19, Ричардс - 12, Маледон - 9, Миллер - 7, Макгауэнс - 1, Смит, Бэйли, Блэк, Смит, Тор

Самым результативным игроком в составе хозяев стал разыгрывающий Лука Дончича, которому не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла. На его счету 23 очка и 12 подборов. Разыгрывающий Кайри Ирвинг добавил 18 очков, а также 10 передач.

В составе «Шарлотт» 30-очковым трипл-даблом отметился разыгрывающий Ламело Болл: 30 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. По 20 очков набрали тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон и лёгкий форвард Гордон Хэйворд.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android