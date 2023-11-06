2-й пик минувшего драфта Миллер сделал потерю в важный игровой отрезок матча с «Далласом»

Лёгкий форвард, новичок «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда уступила со счётом 118:124.

Примечательно, что за восемь секунд до конца основного времени главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд при счёте 116:119 в пользу «Далласа» позволил Миллеру ввести мяч в игру. Форвард, в свою очередь, нарушил правило пяти секунд и, таким образом, записал на свой счёт потерю, а владение перешло к хозяевам.

Миллер в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно семь очков (3 из 12 с игры, 0 из 5 — трёхочковые), один подбор, одну результативную передачу и один перехват. Показатель «плюс-минус» 20-летнего баскетболиста составил «-9».