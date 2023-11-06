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2-й пик минувшего драфта Миллер сделал потерю в важный игровой отрезок матча с «Далласом»

2-й пик минувшего драфта Миллер сделал потерю в важный игровой отрезок матча с «Далласом»
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Лёгкий форвард, новичок «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда уступила со счётом 118:124.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что за восемь секунд до конца основного времени главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд при счёте 116:119 в пользу «Далласа» позволил Миллеру ввести мяч в игру. Форвард, в свою очередь, нарушил правило пяти секунд и, таким образом, записал на свой счёт потерю, а владение перешло к хозяевам.

Миллер в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно семь очков (3 из 12 с игры, 0 из 5 — трёхочковые), один подбор, одну результативную передачу и один перехват. Показатель «плюс-минус» 20-летнего баскетболиста составил «-9».

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
124 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Уильямс - 18, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 16, Лайвли - 15, Харди - 14, Пауэлл - 10, Грин - 7, Экзам - 3, Проспер, Холмс, Карри, Джонс, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Хэйворд - 20, Вашингтон - 20, Уильямс - 19, Ричардс - 12, Маледон - 9, Миллер - 7, Макгауэнс - 1, Смит, Бэйли, Блэк, Смит, Тор
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