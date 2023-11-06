Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант установил рекорд «Финикса» по количеству очков, набранных в первых 15 матчах

Кевин Дюрант установил рекорд «Финикса» по количеству очков, набранных в первых 15 матчах
Комментарии

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант обновил клубный рекорд по количеству набранных очков в первых 15 матчах за команду. В матче с «Детройт Пистонс» (120:106) лидер «Финикса» записал в свой актив 41 очко. Таким образом, в первых 15 матчах на его счету 417 очков.

Ранее рекорд принадлежал легендарному Чарльзу Баркли (375 очков).

Регулярный сезон НБА. 5-6 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 106:120.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс» — 116:123 ОТ.
«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:104.
«Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 124:118.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android