Кевин Дюрант установил рекорд «Финикса» по количеству очков, набранных в первых 15 матчах

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант обновил клубный рекорд по количеству набранных очков в первых 15 матчах за команду. В матче с «Детройт Пистонс» (120:106) лидер «Финикса» записал в свой актив 41 очко. Таким образом, в первых 15 матчах на его счету 417 очков.

Ранее рекорд принадлежал легендарному Чарльзу Баркли (375 очков).

Регулярный сезон НБА. 5-6 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 106:120.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс» — 116:123 ОТ.

«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:104.

«Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 124:118.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:112.