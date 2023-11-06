Трей Янг: мы просто хотим добраться до игр в июне

Разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг высказался по поводу менталитета команды, отметив игру Деджонте Мюррея, который записал в свой актив 20 очков в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:105).

«Деджонте Мюррей? Мы все ожидаем, что он будет продолжать показывать такую игру. Будут вечера, когда он будет брать на себя инициативу и когда её брать буду я. Наш менталитет заключается в том, что мы хотим победить и добраться до июня, играть в июне, и это наша цель.

Мы не беспокоимся о том, кто берёт на себя игру или кто является ведущим бомбардиром, мы просто хотим победить. Иногда это будет он, иногда — Богданович или кто-то другой. Мы будем искать себя, чтобы быть агрессивными, забивать и вести за собой нашу команду», — приводит слова Янга Sun Herald.