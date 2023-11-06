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Трей Янг: мы просто хотим добраться до игр в июне

Трей Янг: мы просто хотим добраться до игр в июне
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Разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг высказался по поводу менталитета команды, отметив игру Деджонте Мюррея, который записал в свой актив 20 очков в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:105).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Деджонте Мюррей? Мы все ожидаем, что он будет продолжать показывать такую игру. Будут вечера, когда он будет брать на себя инициативу и когда её брать буду я. Наш менталитет заключается в том, что мы хотим победить и добраться до июня, играть в июне, и это наша цель.

Мы не беспокоимся о том, кто берёт на себя игру или кто является ведущим бомбардиром, мы просто хотим победить. Иногда это будет он, иногда — Богданович или кто-то другой. Мы будем искать себя, чтобы быть агрессивными, забивать и вести за собой нашу команду», — приводит слова Янга Sun Herald.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
105 : 123
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Ингрэм - 16, Хоукинс - 15, Макколлум - 13, Джонс - 13, Дэниэлс - 7, Валанчюнас - 6, Нэнс - 6, Райан - 4, Льюис, Лидделл, Зеллер
Атланта Хоукс: Янг - 22, Джонсон - 21, Мюррей - 20, Капела - 17, Оконгву - 17, Бей - 12, Богданович - 10, Хантер - 4, Форрест, Миллз, Гриффин, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз
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