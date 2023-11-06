Игрок «Енисея» — о награде MVP октября в ЕЛ: рад быть частью команды с большими амбициями

Разыгрывающий красноярского «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз прокомментировал получение награды MVP Единой лиги ВТБ по итогам октября.

«Во-первых, хочу поблагодарить Единую лигу ВТБ за эту прекрасную награду. Во-вторых, мне хочется вспомнить октябрь. Это был отличный месяц для «Енисея». Я рад быть частью команды, которая идёт по сезону с большими амбициями и ожиданиями. И мы хотим продолжать совершенствоваться и прогрессировать.

У нас на старте пять побед и три поражения. Надеюсь, мы продолжим побеждать и станем «тёмными лошадками» Единой лиги ВТБ. Я рад, что могу играть на таком высоком уровне, и благодарен тренеру и всем игрокам. Они придают мне уверенности в каждом матче. Счастлив, что у нас получилось за месяц сплотиться как команде, и, надеюсь, удастся продолжить в том же духе», — приводит слова Ратан-Мэйза пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В среднем в октябре баскетболист набирал 24,9 очка (1-е место в Лиге) при 52,6% с игры. Кроме того, он совершал 4,6 подбора и отдавал 3,4 передачи при 26,9 балла за эффективность действий (1-е место в Лиге).