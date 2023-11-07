Источник: «Голден Стэйт» и форвард сборной Бразилии Гуй Сантос заключат 3-летний контракт

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что форвард сборной Бразилии Гуй Сантос в ближайшее время подпишет трёхлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз».

«Источники ESPN сообщают, что «Голден Стэйт» завершает сделку по подписанию трёхлетнего контракта с бразильцем Гуем Сантосом. Сантос был выбран под 55-м номером на драфте НБА 2022 года и выступал за «Санта-Крус» из G-лиги. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни», — написал Войнаровски на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне в G-лиге показатели бразильского игрока составили 12,7 очка и шесть подборов в среднем за игру. Также он принял участие в чемпионате мира по баскетболу — 2023 в составе сборной Бразилии, где в среднем набирал 7,4 очка и три подбора.