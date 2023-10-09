Кто вложил больше всех в чемпионство? Пять команд с самыми дорогими составами в НБА

Обширная платёжная ведомость и дорогой состав ещё не гарантируют команде триумфа в НБА, и прошедший сезон – тому подтверждение. «Денвер» и «Майами», которые играли в финале в этом году, занимали лишь восьмое и 13-е место по зарплатам соответственно. Однако в межсезонье в лиге произошли сразу несколько крупных перестановок, и теперь расстановка сил выглядит совсем иначе.

Для начала стоит напомнить, что потолок зарплат в этом году составит $ 136 млн, налог на роскошь – $ 165,2 млн, а первый «эпрон» (сумма, при превышении которой на команду накладываются строгие финансовые ограничения) – $ 172,3 млн. К тому же в силу вступило новое коллективное соглашение, с которым в НБА появился и второй «эпрон» – в предстоящем сезоне он будет находиться на отметке в $ 182,7 млн. И пока всё выглядит так, что под «жёстким» потолком окажутся сразу несколько команд. Подробнее о том, как всё это работает, можно почитать на «Чемпионате»:

Ну а в этом материале мы расскажем о пяти франшизах, которые, по данным авторитетного портала Spotrac, имеют самые дорогие составы в преддверии нового сезона.

«Бостон Селтикс» — $ 181 367 920

Пять самых дорогих игроков:

Джру Холидэй – $ 36 861 707;

Кристапс Порзингис – $ 36 016 200;

Джейсон Тейтум – $ 32 600 060;

Джейлен Браун – $ 31 830 357;

Деррик Уайт – $ 18 357 143.

Даже как-то не верится, что своих самых высокооплачиваемых игроков «Селтикс» приобрели в это межсезонье. Джру Холидэй перешёл в команду из «Милуоки», Кристапс Порзингис – из «Вашингтона». Но первый доигрывает последний гарантированный год по контракту, а зарплата второго заметно снизится в следующем году.

Джейсон Тейтум Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

Тут-то на ведущие позиции и выйдет перспективный дуэт Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Последний уже получил свой супермаксимальный контракт – в июле ему выдали самый крупный контракт в истории НБА на пять лет и сумму вплоть до $ 304 млн. Однако уже следующим летом Тейтум наверняка побьёт этот рекорд – он имеет право на пятилетнее соглашение стоимостью в $ 318 млн.

Вот только соглашение Брауна вступит в силу уже в сезоне-2024/2025, за который он заработает $ 52,1 млн. А потенциальный «супермакс» Тейтума начнёт действовать годом позднее. Если Холидэй возьмёт опцию игрока, «Большое трио» задержится в «Бостоне» как минимум на два года – причём без серьёзного ущерба платёжной ведомости.

«Милуоки Бакс» — $ 183 584 668

Пять самых дорогих игроков:

Яннис Адетокунбо – $ 45 640 084;

Дэмьен Лиллард – $ 45 640 084;

Крис Миддлтон – $ 29 320 988;

Брук Лопес – $ 25 000 000;

Бобби Портис – $ 11 710 818.

«Милуоки» входил в число контендеров ещё до того, как договорился с «Портлендом» об обмене Дэмьена Лилларда. Но теперь, когда у Янниса Адетокунбо наконец-то появился не менее звёздный напарник, шансы «Бакс» на второе чемпионство за три года оценивают как наивысшие в лиге (наряду с «Бостоном»).

Фотосессия «Милуоки» Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Уже сейчас понятно, что дуэт Янниса и Дэйма будет главной атакующей угрозой в Восточной конференции. Учитывая, что в «Бакс» у них собралось довольно талантливое окружение, на бумаге всё должно работать безупречно. И даже если в предстоящем сезоне у команды не получится завоевать трофей, попробовать снова можно будет в сезоне-2024/2025 – и Адетокунбо, и Лиллард будут иметь гарантированные контракты.

В предстоящем сезоне они заработают более $ 91 млн на двоих, годом позднее – $ 97,6 млн. Даже по нынешним меркам это довольно внушительная сумма. Да, содержать лучшую пару игроков на Востоке будет дорого, но шансы на чемпионство – бесценны.

«Финикс Санз» — $ 188 414 699

Пять самых дорогих игроков:

Кевин Дюрант – $ 47 649 433;

Брэдли Бил – $ 46 741 590;

Девин Букер – $ 36 016 200;

Юсуф Нуркич – $ 16 875 000;

Грейсон Аллен – $ 6 250 000 млн.

В феврале этого года в «Санз» сменился владелец. Им стал Мэттью Ишбия, и в первые шесть месяцев его пребывания на этом посту команда заметно переменилась. Тренера Монти Уильямса сменил Фрэнк Вогель, а из тех, кто играл за «Финикс» в прошлом сезоне, остались всего пятеро игроков: Кевин Дюрант, Девин Букер, Дэмион Ли, Ишмейл Уэйнрайт и Джош Окоги.

Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

Но главным событием, конечно же, стал обмен Брэдли Била из «Вашингтона». Тут есть один момент – он, Дюрант и Букер будут получать по $ 50 млн начиная с сезона-2024/2025. Учитывая, что полоток зарплат предположительно составит $ 142 млн, «Санз» могут оказаться в непростой финансовой ситуации. При этом у всех троих игроков остаётся как минимум три года по контракту – а это значит, что их зарплата только продолжит расти.

Однако связка Букера, Дюранта и Била по праву считается одной из сильнейших в НБА на данный момент. Неудивительно, что «Финикс» входит в число главных фаворитов на победу. Остаётся только надеяться, что обойдётся без серьёзных травм у лидеров.

«Лос-Анджелес Клипперс» — $ 192 298 731

Пять самых дорогих игроков:

Пол Джордж – $ 45 640 084;

Кавай Леонард – $ 45 640 084;

Норман Пауэлл – $ 18 000 000;

Маркус Моррис – $ 17 116 279;

Николя Батюм – $ 11 710 818.

Для «Клипперс» исход предстоящего сезона во многом определит траекторию развития в ближайшие несколько лет. Всё потому, что их оба ведущих игрока – Пол Джордж и Кавай Леонард – могут отказаться от опции на $ 48,8 млн и уже следующим летом стать свободными агентами. Маркус Моррис, Николя Батюм, Роберт Ковингтон, Мэйсон Пламли, Ксавьер Мун и несколько других товарищей также будут играть на истекающих контрактах. Даже Расселл Уэстбрук может покинуть «Лос-Анджелес», если не возьмёт опцию игрока.

Кавай Леонард Фото: Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images

Так что в ближайшее время команду ждёт большая перестройка – и её важной частью может оказаться не кто иной, как Джеймс Харден. Его отношения с руководством «Филадельфии» основательно испорчены, поэтому игрок надеется покинуть команду в самое ближайшее время. Приоритетным направлением для него как раз таки являются «Клипперс» – единственная команда, которая на данный момент заинтересована в его приобретении.

В «Лос-Анджелесе» хотели бы провести сделку с «Сиксерс» как можно скорее. При этом там не собираются повышать собственное предложение, учитывая полное отсутствие интереса со стороны других команд. И если «Фила» всё-таки отпустит звёздного игрока, совсем скоро мы сможем наблюдать воссоединение Хардена с Уэстбруком в «Клипперс».

«Голден Стэйт Уорриорз» — $ 207 244 576

Пять самых дорогих игроков:

Стефен Карри – $ 51 915 615;

Клэй Томпсон – $ 43 219 440;

Крис Пол – $ 30 800 000;

Эндрю Уиггинс – $ 24 330 357;

Дрэймонд Грин – $ 22 321 429.

В прошлом году трио Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина уже было самым высокооплачиваемым в НБА, однако руководство «Голден Стэйт» это не остановило. В это межсезонье к трём вышеупомянутым игрокам добрали звёздного разыгрывающего Криса Пола, у которого остаётся два года по его 120-миллионному контракту.

Стефен Карри Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Так что для команды с самым дорогим составом в лиге минувшее лето получилось довольно затратным, но на горизонте продолжает маячить ещё одно крупное подписание. Стефен Карри задержится в Сан-Франциско до чемпионата-2025/2026, как и Дрэймонд Грин, чей новый контракт на $ 100 млн является гарантированным до того же сезона. А вот для Клэя Томпсона предстоящий год станет последним по действующему соглашению.

В «Уорриорз», само собой, не планируют расставаться с игроком. Сам он отмечал, что продление может состояться до начала нового сезона. Но владелец франшизы Джо Лэйкоб недавно заявил, что переговоры пока находятся на ранних стадиях. Сколько в «Голден Стэйт» будут готовы заплатить Томпсону – пока неизвестно. При этом максимум, на который сейчас может претендовать Клэй – это $ 224 млн на четыре года.