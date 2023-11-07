Форвард «Индианы» поставил эффектный блок-шот Виктору Вембаньяме во время матча

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 106:74 в пользу хозяев.

В начале второй четверти тяжёлый форвард «Индианы» Айзея Джексон стал автором эффектного момента, оформив блок-шот новоиспечённому центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Пэйсерс» в нынешнем сезоне одержали три победы и потерпели и столько же поражений. Тем временем «Спёрс» выиграли трижды при трёх проигрышей.