Форвард «Индианы» поставил эффектный блок-шот Виктору Вембаньяме во время матча
Поделиться
На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 106:74 в пользу хозяев.
В начале второй четверти тяжёлый форвард «Индианы» Айзея Джексон стал автором эффектного момента, оформив блок-шот новоиспечённому центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что «Пэйсерс» в нынешнем сезоне одержали три победы и потерпели и столько же поражений. Тем временем «Спёрс» выиграли трижды при трёх проигрышей.
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
152 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Топпин - 19, Хилд - 19, Несмит - 15, Тёрнер - 15, Матурин - 10, Нембард - 9, Смит - 9, Браун - 7, Джексон - 7, Шиппард - 7, Нвора - 6, Макконнелл - 4, Уокер - 2, Тайс
Сан-Антонио Спёрс: Макдермотт - 17, Джонсон - 16, Коллинс - 14, Вембаньяма - 13, Бэсси - 10, Брэнэм - 8, Сохан - 6, Осман - 6, Мамукелашвили - 5, Барлоу - 4, Шампани - 4, Грэм - 2, Уэсли - 2
Комментарии
- 7 ноября 2023
-
06:10
-
06:07
-
06:03
-
05:55
-
05:47
-
05:41
-
05:34
-
05:26
-
04:46
-
02:30
-
01:03
-
00:37
- 6 ноября 2023
-
23:56
-
23:34
-
22:38
-
21:46
-
21:24
-
20:48
-
20:08
-
19:42
-
18:57
-
18:42
-
17:48
-
17:35
-
16:42
-
16:22
-
16:03
-
15:58
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:05
-
13:51
-
13:01
-
12:53
Партнерский контент