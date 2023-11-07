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Форвард «Индианы» поставил эффектный блок-шот Виктору Вембаньяме во время матча

Форвард «Индианы» поставил эффектный блок-шот Виктору Вембаньяме во время матча
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 106:74 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале второй четверти тяжёлый форвард «Индианы» Айзея Джексон стал автором эффектного момента, оформив блок-шот новоиспечённому центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Пэйсерс» в нынешнем сезоне одержали три победы и потерпели и столько же поражений. Тем временем «Спёрс» выиграли трижды при трёх проигрышей.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
152 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Топпин - 19, Хилд - 19, Несмит - 15, Тёрнер - 15, Матурин - 10, Нембард - 9, Смит - 9, Браун - 7, Джексон - 7, Шиппард - 7, Нвора - 6, Макконнелл - 4, Уокер - 2, Тайс
Сан-Антонио Спёрс: Макдермотт - 17, Джонсон - 16, Коллинс - 14, Вембаньяма - 13, Бэсси - 10, Брэнэм - 8, Сохан - 6, Осман - 6, Мамукелашвили - 5, Барлоу - 4, Шампани - 4, Грэм - 2, Уэсли - 2
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