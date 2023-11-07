Джеймс Харден набрал первые официальные очки в качестве игрока «Клипперс»

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написании новости счёт — 106:92 в пользу хозяев.

В начале второй четверти новоиспечённый разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден получил передачу от защитника Бонса Хиланда и набрал два очка со средней дистанции. Это первые официальные очки Хардена в составе лос-анжелесской команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, за который он заработает $ 35,64 млн. Следующим летом разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом.