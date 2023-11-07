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Джеймс Харден набрал первые официальные очки в качестве игрока «Клипперс»

Джеймс Харден набрал первые официальные очки в качестве игрока «Клипперс»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написании новости счёт — 106:92 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале второй четверти новоиспечённый разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден получил передачу от защитника Бонса Хиланда и набрал два очка со средней дистанции. Это первые официальные очки Хардена в составе лос-анжелесской команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, за который он заработает $ 35,64 млн. Следующим летом разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 27, Барретт - 26, Робинсон - 13, Дивинченцо - 12, Харт - 10, Куикли - 7, Брансон - 7, Хартенштайн - 6, Гримс - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 18, Уэстбрук - 17, Харден - 17, Пауэлл - 14, Джордж - 10, Зубац - 8, Хиланд - 5, Диабате - 4, Такер - 2, Пламли - 2, Коффи, Браун
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