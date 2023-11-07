Браун исполнил мощный данк с сопротивлением Гобера, который после повалился на паркет

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Бостон Селтикс». На момент написании новости счёт — 77:73 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте встречи атакующий защитник, один из лидеров «Бостона» Джейлен Браун совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил постер-данк, где сопротивление оказывал центровой «Миннесоты» Руди Гобер.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в минувшее межсезонье 27-летний Браун и «Селтикс» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА.