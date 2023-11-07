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Браун исполнил мощный данк с сопротивлением Гобера, который после повалился на паркет

Браун исполнил мощный данк с сопротивлением Гобера, который после повалился на паркет
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Бостон Селтикс». На момент написании новости счёт — 77:73 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

На четвёртой минуте встречи атакующий защитник, один из лидеров «Бостона» Джейлен Браун совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил постер-данк, где сопротивление оказывал центровой «Миннесоты» Руди Гобер.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в минувшее межсезонье 27-летний Браун и «Селтикс» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
4-я четверть
90 : 90
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Андерсон, Макдэниелс, Эдвардс, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Никс, Милтон, Браун, Гобер, Таунс
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Притчард, Бриссетт, Хозер, Корнет, Хорфорд, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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