«Миннесота» в овертайме нанесла «Бостону» первое поражение в сезоне, у Эдвардса 38 очков

Сегодня, 7 ноября, в Миннеаполисе на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Бостон Селтикс». Победу одержали хозяева в овертайме со счётом 114:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. В его активе 38 очков, девять подборов и семь результативных передач. Стоит отметить его партнёра по команде Джейдена Макдэниелса, закончившего матч с 20 очками.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 32 очка и сделал пять подборов. Защитник Джейлен Браун отметился 26 очками, семью подборами и четырьмя передачами. «Миннесота» одержала победу в третьем матче подряд, а «Бостон» потерпел своё первое поражение в сезоне.