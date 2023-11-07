«Миннесота» в овертайме нанесла «Бостону» первое поражение в сезоне, у Эдвардса 38 очков
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Сегодня, 7 ноября, в Миннеаполисе на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Бостон Селтикс». Победу одержали хозяева в овертайме со счётом 114:109.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. В его активе 38 очков, девять подборов и семь результативных передач. Стоит отметить его партнёра по команде Джейдена Макдэниелса, закончившего матч с 20 очками.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 32 очка и сделал пять подборов. Защитник Джейлен Браун отметился 26 очками, семью подборами и четырьмя передачами. «Миннесота» одержала победу в третьем матче подряд, а «Бостон» потерпел своё первое поражение в сезоне.
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Макдэниелс - 20, Рид - 14, Гобер - 14, Александер-Уолкер - 8, Конли - 8, Таунс - 7, Андерсон - 3, Маклафлин - 2, Майнотт, Никс, Милтон, Браун
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 26, Порзингис - 20, Холидэй - 12, Хозер - 11, Корнет - 5, Хорфорд - 3, Притчард, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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