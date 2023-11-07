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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»
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Сегодня, 7 ноября, в Денвере (США) на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Он смог оформить трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 12 результативных передач. Его партнёр по команде Майкл Портер отметился 22 очками и девятью подборами. Также стоит отметить защитника Джулиана Строутера, который со скамейки набрал 21 очко.

Лучшим в составе «Пеликанс» стал защитник Джордан Хокинс. В его активе 31 очко и семь подборов. Хорошую игру также провёл форвард Брэндон Ингрэм. На его счету 22 очка и пять передач.

«Денвер» побеждает в третьем матче подряд.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 116
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 22, Строутер - 21, Колдуэлл-Поуп - 15, Гордон - 15, Джексон - 7, Браун - 6, Гиллеспи - 6, Уотсон - 4, Пикетт - 3, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Ннаджи
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 31, Ингрэм - 22, Уильямсон - 20, Райан - 17, Дэниэлс - 9, Валанчюнас - 6, Нэнс - 5, Джонс - 4, Льюис - 2, Сиброн, Лидделл, Зеллер
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