Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»

Сегодня, 7 ноября, в Денвере (США) на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Он смог оформить трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 12 результативных передач. Его партнёр по команде Майкл Портер отметился 22 очками и девятью подборами. Также стоит отметить защитника Джулиана Строутера, который со скамейки набрал 21 очко.

Лучшим в составе «Пеликанс» стал защитник Джордан Хокинс. В его активе 31 очко и семь подборов. Хорошую игру также провёл форвард Брэндон Ингрэм. На его счету 22 очка и пять передач.

«Денвер» побеждает в третьем матче подряд.