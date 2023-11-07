Все результаты игрового дня НБА 7 ноября

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Сегодня, 7 ноября, состоялось 12 матчей регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Индиана Пэйсерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 152:111.

«Орландо Мэджик» — «Даллас Маверикс» — 102:117.

«Детройт Пистонс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:120.

«Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 146:128.

«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 125:129.

«Майами Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:107.

«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:97.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 114:109 ОТ.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 126:117.

«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 122:97.

«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 130:113.

«Денвер Наггетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:116.

Среди ярких индивидуальных перформансов дня стоит выделить выступление центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. На его счету 48 очков и 11 подборов. Трипл-даблом отметился сербский игрок «Денвера» Никола Йокич: 35 очков, 14 подборов и 12 передач. 45 очками отметился защитник «Бруклина» Кэмерон Томас.