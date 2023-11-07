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Все результаты игрового дня НБА 7 ноября

Все результаты игрового дня НБА 7 ноября
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Сегодня, 7 ноября, состоялось 12 матчей регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Индиана Пэйсерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 152:111.
«Орландо Мэджик» — «Даллас Маверикс» — 102:117.
«Детройт Пистонс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:120.
«Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 146:128.
«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 125:129.
«Майами Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:107.
«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:97.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 114:109 ОТ.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 126:117.
«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 122:97.
«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 130:113.
«Денвер Наггетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:116.

Среди ярких индивидуальных перформансов дня стоит выделить выступление центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. На его счету 48 очков и 11 подборов. Трипл-даблом отметился сербский игрок «Денвера» Никола Йокич: 35 очков, 14 подборов и 12 передач. 45 очками отметился защитник «Бруклина» Кэмерон Томас.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
152 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Топпин - 19, Хилд - 19, Несмит - 15, Тёрнер - 15, Матурин - 10, Нембард - 9, Смит - 9, Браун - 7, Джексон - 7, Шиппард - 7, Нвора - 6, Макконнелл - 4, Уокер - 2, Тайс
Сан-Антонио Спёрс: Макдермотт - 17, Джонсон - 16, Коллинс - 14, Вембаньяма - 13, Бэсси - 10, Брэнэм - 8, Сохан - 6, Осман - 6, Мамукелашвили - 5, Барлоу - 4, Шампани - 4, Джонс - 4, Грэм - 2, Уэсли - 2
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
102 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик: Банкеро - 22, Вагнер - 19, Энтони - 19, Вагнер - 12, Саггс - 10, Блэк - 8, Битадзе - 7, Хьюстан - 3, Инглс - 2, Океке, Ховард, Скофилд
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Хардуэй-младший - 21, Ирвинг - 21, Уильямс - 13, Лайвли - 10, Пауэлл - 7, Грин - 6, Харди - 5, Джонс - 5, Экзам, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Хейз - 21, Стюарт - 17, Томпсон - 16, Умуде - 15, Багли III - 10, Сассер - 7, Роден - 2, Дюрен, Уайзмен, Казалон, Айви, Харрис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Пол - 17, Томпсон - 17, Шарич - 12, Куминга - 10, Луни - 10, Пэйтон II - 6, Грин - 6, Муди - 4, Уиггинс - 4, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
146 : 128
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 48, Макси - 22, Харрис - 18, Мелтон - 14, Батюм - 11, Ковингтон - 7, Беверли - 6, Рид - 6, Моррис - 3, Убре - 3, Хаус - 3, Бамба - 2, Спрингер - 2, Коркмаз - 1, Мартин
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Пул - 23, Авдия - 16, Джонс - 12, Гэффорд - 12, Кулибали - 10, Роллинз - 6, Гилл - 5, Дэвис - 4, Райт - 4, Оморуи - 4, Кисперт - 3, Галлинари - 1, Шамет, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 129
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Томас - 45, Бриджес - 31, Уокер - 19, О'Нил - 12, Финни-Смит - 7, Шарп - 4, Динвидди - 3, Смит - 2, Симмонс - 2, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Уилсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Лиллард - 21, Миддлтон - 15, Краудер - 15, Портис - 11, Пэйн - 11, Коннотон - 10, Лопес - 4, Боучэмп - 3, Бисли - 3, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 28, Адебайо - 22, Хироу - 22, Робинсон - 12, Жакез-мл. - 9, Лоури - 5, Хайсмит - 5, Ричардсон - 3, Брайант - 2, Смит, Робинсон, Лав
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 23, Расселл - 13, Вуд - 12, Дэвис - 9, Принс - 9, Реддиш - 7, Кристи - 4, Худ-Скифино, Каслтон, Фадж, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 27, Барретт - 26, Робинсон - 13, Дивинченцо - 12, Харт - 10, Куикли - 7, Брансон - 7, Хартенштайн - 6, Гримс - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 18, Уэстбрук - 17, Харден - 17, Пауэлл - 14, Джордж - 10, Зубац - 8, Хиланд - 5, Диабате - 4, Такер - 2, Пламли - 2, Коффи, Браун
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Макдэниелс - 20, Рид - 14, Гобер - 14, Александер-Уолкер - 8, Конли - 8, Таунс - 7, Андерсон - 3, Маклафлин - 2, Майнотт, Никс, Милтон, Браун
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 26, Порзингис - 20, Холидэй - 12, Хозер - 11, Корнет - 5, Хорфорд - 3, Притчард, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уильямс - 21, Дорт - 19, Холмгрен - 16, Джо - 12, Гидди - 8, Уильямс - 6, Уоллес - 6, Уиггинс - 5, Дженг - 3, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич
Атланта Хоукс: Мюррей - 29, Янг - 22, Богданович - 17, Бей - 15, Джонсон - 13, Хантер - 8, Оконгву - 7, Капела - 6, Форрест, Миллз, Гриффин, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
122 : 97
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Шенгюн - 17, Холидей - 13, Смит II - 13, Ванвлит - 11, Брукс - 9, Тэйт - 8, Уитмор - 7, Хинтон - 6, Грин - 6, Ландейл - 5, Сэмюэлс - 4, Баллок, Марьянович
Сакраменто Кингз: Эллис - 15, Хаертер - 13, Мюррэй - 12, Макги - 10, Джонс - 10, Сабонис - 8, Монк - 5, Дуарте - 5, Митчелл - 5, Форд - 5, Эдвардс - 4, Барнс - 3, Везенков - 2, Лень, Петрушев
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
130 : 113
Юта Джаз
Ньютаун
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Дерозан - 21, Уайт - 18, Драммонд - 12, Картер - 12, Карузо - 10, Вучевич - 10, Уильямс - 10, Досунму - 8, Крэйг - 3, Терри - 2, Филлипс, Тэйлор
Юта Джаз: Маркканен - 29, Кесслер - 15, Секстон - 14, Коллинс - 14, Олиник - 13, Кларксон - 7, Джордж - 5, Хортон-Такер - 5, Данн - 3, Саманич - 3, Агбаджи - 3, Юртсевен - 2, Фонтеккио
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 116
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 22, Строутер - 21, Колдуэлл-Поуп - 15, Гордон - 15, Джексон - 7, Браун - 6, Гиллеспи - 6, Уотсон - 4, Пикетт - 3, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Ннаджи
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 31, Ингрэм - 22, Уильямсон - 20, Райан - 17, Дэниэлс - 9, Валанчюнас - 6, Нэнс - 5, Джонс - 4, Льюис - 2, Сиброн, Лидделл, Зеллер
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