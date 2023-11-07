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«Чувствовал себя странно». Джеймс Харден прокомментировал дебют за «Клипперс»

«Чувствовал себя странно». Джеймс Харден прокомментировал дебют за «Клипперс»
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Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден прокомментировал свой дебют за команду в матче с «Нью-Йорк Никс» (97:111). Баскетболист набрал 17 очков, сделал три подбора и шесть передач за 31 минуту.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Я чувствовал себя немного странно, ведь у меня не было ни предсезонной игры, ни возможности принять участие в полноценном тренировочном лагере, ничего подобного. Старт сезона для меня оказался внезапным, но я старался следовать своим баскетбольным инстинктам и тому, что я делал последние несколько лет», — приводит слова Хардена ESPN.

Отметим, что действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, за который он заработает $ 35,64 млн. Следующим летом разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 27, Барретт - 26, Робинсон - 13, Дивинченцо - 12, Харт - 10, Куикли - 7, Брансон - 7, Хартенштайн - 6, Гримс - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 18, Уэстбрук - 17, Харден - 17, Пауэлл - 14, Джордж - 10, Зубац - 8, Хиланд - 5, Диабате - 4, Такер - 2, Пламли - 2, Коффи, Браун
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