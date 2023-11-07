«Чувствовал себя странно». Джеймс Харден прокомментировал дебют за «Клипперс»

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден прокомментировал свой дебют за команду в матче с «Нью-Йорк Никс» (97:111). Баскетболист набрал 17 очков, сделал три подбора и шесть передач за 31 минуту.

«Я чувствовал себя немного странно, ведь у меня не было ни предсезонной игры, ни возможности принять участие в полноценном тренировочном лагере, ничего подобного. Старт сезона для меня оказался внезапным, но я старался следовать своим баскетбольным инстинктам и тому, что я делал последние несколько лет», — приводит слова Хардена ESPN.

Отметим, что действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, за который он заработает $ 35,64 млн. Следующим летом разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом.