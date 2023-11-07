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«Рядом со мной трое убийц». Пол Джордж прокомментировал новый состав «Клипперс»

«Рядом со мной трое убийц». Пол Джордж прокомментировал новый состав «Клипперс»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу состава своей команды после того, как в неё перешёл разыгрывающий Джеймс Харден.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«У меня нет эго… Да, я играю отлично. Я всё ещё чувствую, что могу быть агрессивным, и понимаю, что рядом со мной есть ещё трое убийц», — приводит слова Джорджа HoopsHype.

Напомним, «Филадельфия Сиксерс» обменяла Хардена в «Клипперс». В результате обмена «Сиксерс» получили Маркуса Морриса, Николаса Батюма, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина и несколько пиков. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Стоит отметить, что сегодня, 7 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Клипперс» уступили «Нью-Йорк Никс» — 97:111. Это была дебютная игра Джеймса Хардена за команду.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 27, Барретт - 26, Робинсон - 13, Дивинченцо - 12, Харт - 10, Куикли - 7, Брансон - 7, Хартенштайн - 6, Гримс - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 18, Уэстбрук - 17, Харден - 17, Пауэлл - 14, Джордж - 10, Зубац - 8, Хиланд - 5, Диабате - 4, Такер - 2, Пламли - 2, Коффи, Браун
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