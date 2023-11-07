«Рядом со мной трое убийц». Пол Джордж прокомментировал новый состав «Клипперс»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу состава своей команды после того, как в неё перешёл разыгрывающий Джеймс Харден.

«У меня нет эго… Да, я играю отлично. Я всё ещё чувствую, что могу быть агрессивным, и понимаю, что рядом со мной есть ещё трое убийц», — приводит слова Джорджа HoopsHype.

Напомним, «Филадельфия Сиксерс» обменяла Хардена в «Клипперс». В результате обмена «Сиксерс» получили Маркуса Морриса, Николаса Батюма, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина и несколько пиков. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Стоит отметить, что сегодня, 7 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Клипперс» уступили «Нью-Йорк Никс» — 97:111. Это была дебютная игра Джеймса Хардена за команду.