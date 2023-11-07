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Матч всех звёзд НБА — 2025 пройдёт в Сан-Франциско

НБА объявила о том, что Сан-Франциско выбран местом проведения турнира НБА All-Star 2025. 74-й Матч всех звёзд НБА пройдет в «Чейз-центре», где играет команда «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мы очень рады провести уикенд всех звёзд НБА в районе залива Сан-Франциско, где существует давняя и богатая история баскетбола.

Я хочу поблагодарить Джо Лэкоба, Питера Губера и всю организацию «Уорриорз» за их поддержку в возвращении NBA All-Star», — сказал комиссионер НБА Адам Сильвер.

Лига также продолжит свою деятельность в социальной сфере, организовав в рамках НБА All-Star 2025 полный график мероприятий по взаимодействию с общественностью.

Благодаря партнёрству со школами, местными и национальными некоммерческими организациями и молодёжными баскетбольными программами Лига охватит тысячи детей и семей, говорится в релизе НБА.