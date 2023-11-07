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Айзея Томас: о вражде с Джорданом я не знал ничего, пока не вышел фильм «Последний танец»

Айзея Томас: о вражде с Джорданом я не знал ничего, пока не вышел фильм «Последний танец»
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Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас прокомментировал свои отношения с легендарным Майклом Джорданом.

«О том, что у нас якобы была вражда с Джорданом, я не знал ничего до того, пока не вышел фильм «Последний танец».

Я никого не ненавижу. Если брат придет сюда, сядет сегодня и захочет честно поговорить — ключевое слово «честно» — я буду только рад», — приводит слова Томаса Clutch Points.

Напомним, Майкл Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов он признавался самым ценным игроком. Также на его счету две золотые медали Олимпийских игр.

Ранее бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт ESPN Док Риверс рассказал, что Айзея Томас до сих пор испытывает ненависть по отношению к Майклу Джордану.

Мнение Дока Риверса:
Док Риверс: не помню, когда в последний раз Айзея говорил что-то хорошее о Джордане
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