Айзея Томас: о вражде с Джорданом я не знал ничего, пока не вышел фильм «Последний танец»

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас прокомментировал свои отношения с легендарным Майклом Джорданом.

«О том, что у нас якобы была вражда с Джорданом, я не знал ничего до того, пока не вышел фильм «Последний танец».

Я никого не ненавижу. Если брат придет сюда, сядет сегодня и захочет честно поговорить — ключевое слово «честно» — я буду только рад», — приводит слова Томаса Clutch Points.

Напомним, Майкл Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов он признавался самым ценным игроком. Также на его счету две золотые медали Олимпийских игр.

Ранее бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт ESPN Док Риверс рассказал, что Айзея Томас до сих пор испытывает ненависть по отношению к Майклу Джордану.