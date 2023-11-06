Док Риверс: не помню, когда в последний раз Айзея говорил что-то хорошее о Джордане

Бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт ESPN Док Риверс рассказал, что Айзея Томас до сих пор испытывает ненависть по отношению к легендарному Майклу Джордану.

«Когда я сейчас слушаю, как Айзея говорит про Джордана, я всегда ему говорю: «Оставь это». Он до сих пор не забыл об этом. Я не помню, когда в последний раз слышал, чтобы Айзея Томас говорил что-то хорошее о Майкле Джордане. Это просто умора», — сказал Риверс в подкасте Билла Симмонса.

Напомним, Майкл Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов он признавался самым ценным игроком. Также на его счету две золотые медали Олимпийских игр.